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Тюменцы проголосуют за концепцию наполнения парка Лагунова 

Общество, 10:43 20 марта 2023

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

628 жителей Тюмени на портале "Я решаю" одобрили присвоение парку в районе улиц Вишневой – Знаний – Зоологической – Вознесенской им. Константина Лагунова. Его площадь в 7,7 га соответствует статусу парка. Концепцию наполнения пространства горожане выберут на платформе в апреле, сообщает администрация Тюмени.

При разработке архитектурной концепции наполнения парка были проанализированы произведения автора и возможность включения персонажей его книг в ландшафт общественного пространства. Активное участие в разработке концепции принимала дочь писателя.

Константин Лагунов – известный писатель и журналист, заслуженный работник культуры РФ, кавалер орденов "Дружбы народов" и "Знак Почета", удостоен звания "Почётный гражданин города Тюмени".

По итогам рейтингового голосования этот парк вошёл в перечень территорий, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках проекта "Жильё и городская среда".

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# благоустройство , национальный проект Жилье и городская среда , парк

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