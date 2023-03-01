Тюменцы проголосуют за концепцию наполнения парка Лагунова

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

628 жителей Тюмени на портале "Я решаю" одобрили присвоение парку в районе улиц Вишневой – Знаний – Зоологической – Вознесенской им. Константина Лагунова. Его площадь в 7,7 га соответствует статусу парка. Концепцию наполнения пространства горожане выберут на платформе в апреле, сообщает администрация Тюмени.

При разработке архитектурной концепции наполнения парка были проанализированы произведения автора и возможность включения персонажей его книг в ландшафт общественного пространства. Активное участие в разработке концепции принимала дочь писателя.

Константин Лагунов – известный писатель и журналист, заслуженный работник культуры РФ, кавалер орденов "Дружбы народов" и "Знак Почета", удостоен звания "Почётный гражданин города Тюмени".

По итогам рейтингового голосования этот парк вошёл в перечень территорий, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках проекта "Жильё и городская среда".