Тюменскую минеральную воду высоко оценили посетители туристической выставки MITT в Москве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменскую минеральную воду высоко оценили гости международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в "Крокус Экспо" в Москве с 16 по 18 марта.

Главный специалист Агентства туризма и продвижения Тюменской области Владимир Катаев рассказал, что многие гости выставки подходят и спрашивают о тюменской термальной воде. Ее можно как пить, так и побрызгать на лицо, чтобы увлажнить, освежить кожу.

"Такой интерес говорит о том, что реклама, которую мы давали до этого в рамках проекта Visit Tyumen на территории Москвы, дает свои плоды. Многие уже знают про один из наших брендов. Они подходят и уточняют, та ли это самая вода, стремятся попробовать. Люди интересуются тем, где ее можно приобрести. Мы отвечаем, что купить ее можно только в Тюмени, взяв билет на самолет и прилетев к нам", — добавил Владимир Катаев.

Представители Агентства туризма и продвижения Тюменской области рассказывают о большом количестве термальных комплексов, на которых можно отдыхать круглый год. По словам Владимира Катаева, многие настроены ехать отдыхать в регион. К стенду Тюменской области подходят и те, кто уже спланировал отдых.

Инна Пахомова