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Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области в выходные

Общество, 19:21 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по противодействию пьяному вождению проведут сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области в выходные.

18 марта сплошные проверки на трезвость пройдут в Тюмени и Тюменском районе.

18 и 19 марта рейды по выявлению пьяных водителей состоятся во всех муниципалитетах региона, на федеральных и региональных трассах.

"Учитывая, что в сельских населенных пунктах информация о заезде наряда ДПС распространяется очень быстро, автоинспекторы будут использовать тактику оперативного маневра, перемещая наряды ДПС из одного населенного пункта в другой", – рассказали в областной Госавтоинспекци.

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# ГИБДД по Тюменской области

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