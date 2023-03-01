Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области в выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по противодействию пьяному вождению проведут сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области в выходные.

18 марта сплошные проверки на трезвость пройдут в Тюмени и Тюменском районе.

18 и 19 марта рейды по выявлению пьяных водителей состоятся во всех муниципалитетах региона, на федеральных и региональных трассах.

"Учитывая, что в сельских населенных пунктах информация о заезде наряда ДПС распространяется очень быстро, автоинспекторы будут использовать тактику оперативного маневра, перемещая наряды ДПС из одного населенного пункта в другой", – рассказали в областной Госавтоинспекци.