Пряники и открытки с изображением Крыма дарят тюменцам за правильные факты о нем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пряники и открытки с изображением Крыма вручают тюменцам за правильные факты о полуострове на акции "Вокруг Крыма за десять минут". Мероприятие, приуроченное к девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, проходит в торговых центрах города 17 и 18 марта.

Первыми узнать малоизвестные факты о Крыме смогли посетители торгового центра "Галерея Вояж". Акция прошла в формате игры. Перед горожанами разместили десять высказываний о Крымском полуострове.

"Тюменцы сыграли в простую игру "Правда/Ложь". За десять минут им необходимо было распределить десять фактов на специальном баннере по двум столбикам. Тому, кто допустил менее трех ошибок, мы вручали пряник с пейзажами Ивана Айвазовского или Константина Коровина. Факты мы придумывали всей командой", — рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Девушку по имени Адель поиграть пригласили промоутеры. Она сказала, что вопросы были интересные, где-то отвечала наугад, так как про Крым знала немного.

"Я узнала, как минимум, пять интересных фактов про Крым. Больше всего запомнилось, что там снимали сцены фильма "Человек-амфибия". Подарки очень красивые, вкусные", — поделилась она.

На большинство вопросов правильно ответила тюменка Любовь. Женщина была в Крыму в детстве. "Что-то я помнила. Было интересно то, о чем рассказывал молодой человек у стенда. К примеру, узнала, есть ли в Крыму трамваи", — добавила она.

18 марта акция пройдет в ТРЦ "Кристалл" с 12 до 15 часов и в "Сити Молл" с 17 до 20 часов.

Инна Пахомова