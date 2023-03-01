Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюмени и Тюменском районе в выходные дни
Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области проведут мероприятия по противодействию пьяному вождению на дорогах региона в выходные дни.
18 марта "сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в Тюмени и Тюменском районе. 18 и 19 марта рейды по выявлению нетрезвых водителей ждут все муниципалитеты, они пройдут на федеральных и региональных автодорогах.
Учитывая, что в сельских населенных пунктах информация о заезде наряда ДПС распространяется очень быстро, автоинспекторы будут использовать тактику оперативного маневра, перемещая наряды ДПС из одного населенного пункта в другой.