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Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюмени и Тюменском районе в выходные дни

Общество, 10:11 18 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области проведут мероприятия по противодействию пьяному вождению на дорогах региона в выходные дни.

18 марта "сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в Тюмени и Тюменском районе. 18 и 19 марта рейды по выявлению нетрезвых водителей ждут все муниципалитеты, они пройдут на федеральных и региональных автодорогах.

Учитывая, что в сельских населенных пунктах информация о заезде наряда ДПС распространяется очень быстро, автоинспекторы будут использовать тактику оперативного маневра, перемещая наряды ДПС из одного населенного пункта в другой.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда , сплошные проверки

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