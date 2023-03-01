Современный стоматологический визиограф запустят в работу в областной больнице №19

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Новый диагностический аппарат - стоматологический визиограф готовят к запуску в работу в областной больнице №19 в Тюменском районе. Этот современный прибор позволит проводить обследование во время лечения, непосредственно в стоматологическом кресле. Сейчас новое оборудование находится в стадии настройки.

Визиографический метод исследования помогает стоматологу с высокой точностью обнаружить мельчайшие дентальные патологии. Аппарат преобразует рентгеновское излучение в цифровые снимки и передает их на монитор компьютера в кабинете врача. Датчик прикладывается к больному зубу и, с помощью рентгенологического аппарата, делается снимок.

На монитор выводится большое, четкое, контрастное, информативное изображение, что делает обследование более качественным. Кроме того, врач видит и может оценить состояние ротовой полости практически в реальном времени. Доза облучения при этом как для пациента, так и для врача в 10 раз меньше, чем при использовании обычного рентген-аппарата.

Оцифрованный снимок открывает целый спектр возможностей: мгновенное получение, хранение файла, пересылка, доступ в любое удобное время для удаленных консультации с коллегами и т.д.

"Аппарат с радиовизиографом – это необходимое оборудование. Зуб часто можно сохранить и вылечить только при наличии снимка, когда врач видит, насколько он разрушен. Благодаря качественному изображению можно установить диагноз и своевременно начать лечение зубов", - говорит заведующая стоматологическим отделением Марина Верхогляд.