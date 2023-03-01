Участницы Олимпийских игр в Пекине станут гостями фестиваля зимних видов спорта в Тобольске

| Фото: СИБУР | Фото: СИБУР

Фестиваль зимних видов спорта им. Алексея Козлова стартует в Тобольске 18 марта и продлится конца месяца. В показательных выступлениях примут участие горнолыжники и сноубордисты из Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга и Ханты-Мансийска. Фестиваль пройдет при поддержке программы социальных инвестиций компании СИБУР "Формула хороших дел".

Откроется фестиваль соревнованиями по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс, также запланированы состязания среди горнолыжников и сноубордистов в дисциплине слалом. Одним из ярких событий фестиваля станет встреча с участницами Олимпийских игр в Пекине членами сборной России Марией Васильцовой и Екатериной Локтевой-Загорской.

Именитые спортсменки проведут для участников фестиваля тренировку по специальной физической подготовке на стадионе "Тобол". В скейт-парке "Максимум" состоится мастер-класс по скейт-борду, а в стенах батутного центра "Сальто" - Мария и Екатерина продемонстрируют технику выполнения элементов на батуте. Организаторы фестиваля отмечают – слалом и сноуборд-кросс.