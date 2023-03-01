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"Эскизы о счастье" покажут тюменцам в ТЦ "Космос"

Общество, 14:33 18 марта 2023

пресс-служба молодёжного театрального центра "Космос" | Фото: пресс-служба молодёжного театрального центра "Космос"

Показ эскизов от команды домашней театральной лаборатории "Театральный квартирник" пройдет в молодежном театральном центре "Космос" 20 марта, начало в 19 часов.

Три коллектива покажут основы для будущих спектаклей. Показ пройдет в декорациях обычной российской квартиры.

В каждой отдельной "комнате" покажут разные эскизы. Все они посвящены одной теме — "Мир = Счастье".

В набросках участники порассуждают, как повседневные мелочи окружающей обстановки влияют на чувства и состояние человека. Событие открытое, но необходима регистрация, пишет КП-Тюмень

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