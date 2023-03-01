Биоразлагаемые датчики мониторинга почвы разрабатывают студенты ТИУ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Вырастить хороший урожай помогут инновационные разработки студентов Тюменского индустриального университета. Как сообщает пресс-служба вуза, прорыв в сельском хозяйстве готовятся совершить студенты Данила Прилепа и Виталий Косинский. Они разрабатывают биоразлагаемые датчики для мониторинга состояния почв.

Использование новых приборов позволит проводить анализ грунта, определяя количество подпочвенных вод, что существенно влияет на качество урожая. В планах разработчиков уже летом провести лабораторные и полевые исследования и к концу года представить прибор на рынке.

Далее студенты планируют модернизировать устройство, разработав программное обеспечение, которое позволит загружать полученные данные в мобильное приложение. Так фермеры смогут быстро и легко получать информацию о состоянии почвы и принимать решения по ее орошению.

"Почвенный горизонт имеет неровности, поэтому важно отслеживать проблемные участки, где требуется больше или меньше орошения, – расскал автор проекта Данила Прилепа. – Датчики будут сделаны из биоразлагаемого материала с помощью 3D-принтера. Использование технологии дает преимущества по сравнению с аналогами и существенно снижает стоимость прибора".

Авторы отмечают, что помимо агропромышленного комплекса новые датчики можно использовать и в других сферах, например, проводить экологический мониторинг окружающей среды или определить масштабы порывов нефти, а также в медицине – для быстрого анализа крови.

Напомним, что в декабре прошлого года команда выиграла грант в 1 млн рублей федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Также студенты участвовали в акселерационной программе "Технохаб", сейчас будущие выпускники готовятся защитить выпускную квалификационную работу по программе "Стартап как диплом".