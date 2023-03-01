Студенты ТюмГУ стали участниками проекта Арктический плавучий университет

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Первокурсники Школы естественных наук ТюмГУ Герман Созонов и Илья Маннинен приняли участие во Всероссийской научной школе проекта Арктический плавучий университет, сообщает пресс-служба вуза. Каждый год зимняя школа собирает ученых-океанологов, студентов и молодых ученых с целью привлечь внимание молодых исследователей к проблемам океана.

На этот раз на участие было подано более 3,5 тыс. заявок. Конкурс составил более трех человек на место, поэтому был организован дополнительный отбор по мотивационным письмам. В результате приглашения на Зимнюю школу Плавучего университета-2023 получили 1 тыс. 130 человек из 82 городов России.

Участникам Зимней школы подробнее рассказали о проекте и экспедициях прошлых лет. Эксперты представили как общие лекции об океане, так и профильные по трекам. В частности, речь шла о микропластике морей Российской Арктики, молекулярных методах и исследованиях в морской биологии, экосистемах арктического морского льда.

"Нас привлекла возможность побывать в настоящем научном сообществе, а также наличие интересующего научного трека, а именно морской биологии, – рассказывает Герман Созонов. – Отразив искренний интерес к науке и данной теме в своих письмах, мы получили обратную связь и отправились в Москву".