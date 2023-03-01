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Акции на знание истории Крыма проводят в торговых центрах Тюмени

Общество, 13:52 18 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акции "Вокруг Крыма за десять минут" проходят в торговых центрах "Кристалл" и "Сити Молл" в Тюмени 18 марта. Событие Медиацентр молодежной политики Тюменской области приурочил к девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

До 15 часов проходит акция в виде игры в ТРЦ "Кристалл". Посетителям предлагают сыграть на первом этаже неподалеку от стойки администратора. Участники должны распределить десять карточек по двум колонкам "Правда" и "Ложь". Тюменцы определяют, какие факты выдуманы, а какие реальны.

Допустившие менее трех ошибок участники получают в подарок имбирный пряник с изображением пейзажей русских художников Ивана Айвазовского и Константина Коровина. Также всем вручают открытки с крымскими видами.

С 17 до 20 часов эта игра пройдет уже в ТРЦ "Сити Молл".

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Отметим, 17 марта такая акция прошла в "Галерее Вояж" на ул. Герцена. По словам менеджера Медиацентра молодежной политики Тюменской области Андрея Минха, ее участниками стали сто человек. Люди подходили к стенду акции "Вокруг Крыма за десять минут" компаниями.

"Люди, которые были или проживали в Крыму, правильно распределяли карточки по колонкам. Школьники, молодежь, которые никогда не были там, прибегали к интуиции. Они угадывали три из пяти правдивых фактов. Вне зависимости от возраста люди правильно определяли место для карточки с утверждением о фильмах, сцены которых снимали в Крыму", – добавил он.

Инна Пахомова

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# игра , Крым , медиацентр

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