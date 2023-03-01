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О симптомах и профилактике опоясывающего лишая рассказали тюменцам

Общество, 11:47 19 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зуд, жжение, болезненность по ходу нерва, пятна розового цвета и пузырьки являются признаками опоясывающего лишая.

Как отметила врач дерматовенеролог областного кожно-венерологического диспансера Мария Ларионова, заболевание возникает у людей, которые в прошлом перенесли ветряную оспу. При этом болеют им чаще пожилые, лица с иммунодефицитом и различной сопутствующей патологией.

"С учетом того, что опоясывающий лишай заразен, при хорошей стойкости организма у лиц, перенесших ветряную оспу, проявлений опоясывающего лишая обычно не бывает. Поэтому важно заботиться о своем здоровье и укреплять иммунитет", - отметила специалист.

У детей и взрослых, ранее не болевших ветрянкой, при контакте с больным опоясывающим лишаем развивается клиника ветряной оспы, пишет "Тюменская область сегодня".

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# инфекционные заболевания

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