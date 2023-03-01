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Тюменские музыканты устроили вечер песен из кино

Общество, 10:26 19 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вечер песен из кинофильмов устроили тюменские музыканты в Информационно-библиотечном центре для молодежи 18 марта. В арт-шоу "Диван" приняли участие начинающие и опытные авторы-исполнители.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор и ведущая арт-шоу "Диван" Елизавета Кабанова.

Вместе с ней на сцену выходили: автор-исполнитель Елизавета Маковея, Сергей Новокрещенных, Евгений Рок-н-ролла, ученики музыкальной студии Music Family Studio под руководством Лидии Корге.

Слушателям представили песни из фильмов "Гардемарины, вперед", "Белое солнце пустыни", "Мушкетеры", "Мэри Поппинс, до свидания", "Ах, водевиль-водевиль", "Человек с бульвара Капуцинов", "Бриллиантовая рука", "Звезда родилась" и других.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Мы опираемся исключительно на живой звук: музыканты аккомпанируют себе сами или в коллаборации с другими музыкантами. При этом приветствуем собственное прочтение — внесение чего-то нового, авторское видение", - говорит Елизавета Кабанова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В перерыве между отделениями музыканты и гости побеседовали с коллекционером, фотохудожником и основателем клуба "Виниловая мена" Игорем Ковалёвым. Он рассказал об истории винила, участники послушали настоящий аналоговый звук, узнали необычные факты и реальные истории из мира любителей пластинок. Игорь Ковалев поставил слушателям раритетные пластинки, под которые гости танцевали.

"Наши музыкальные вечера направлены на развитие молодежи Тюмени и проходят раз в один-два месяца. Это пространство для реализации, общения, обмена опытом и добрыми эмоциями. Основная концепция — авторское исполнение или прочтение музыкального материала", - уточнила куратор и ведущая арт-шоу "Диван" Елизавета Кабанова.

Следующая встреча организаторов арт-шоу со зрителями пройдет 29 апреля. В этот вечер состоится музыкально-поэтический челлендж. Любой музыкант может подать заявку по ссылке. Для участия необходимо выбрать стихотворение классика, создать песню и выступить с ней на сцене Информационно-библиотечного центра для молодежи.

Анжела Лебедева

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# библиотека , вокалисты , кино , молодежь , музыка

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