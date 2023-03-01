Тюменские музыканты устроили вечер песен из кино

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вечер песен из кинофильмов устроили тюменские музыканты в Информационно-библиотечном центре для молодежи 18 марта. В арт-шоу "Диван" приняли участие начинающие и опытные авторы-исполнители.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила куратор и ведущая арт-шоу "Диван" Елизавета Кабанова.

Вместе с ней на сцену выходили: автор-исполнитель Елизавета Маковея, Сергей Новокрещенных, Евгений Рок-н-ролла, ученики музыкальной студии Music Family Studio под руководством Лидии Корге.

Слушателям представили песни из фильмов "Гардемарины, вперед", "Белое солнце пустыни", "Мушкетеры", "Мэри Поппинс, до свидания", "Ах, водевиль-водевиль", "Человек с бульвара Капуцинов", "Бриллиантовая рука", "Звезда родилась" и других.

"Мы опираемся исключительно на живой звук: музыканты аккомпанируют себе сами или в коллаборации с другими музыкантами. При этом приветствуем собственное прочтение — внесение чего-то нового, авторское видение", - говорит Елизавета Кабанова.

В перерыве между отделениями музыканты и гости побеседовали с коллекционером, фотохудожником и основателем клуба "Виниловая мена" Игорем Ковалёвым. Он рассказал об истории винила, участники послушали настоящий аналоговый звук, узнали необычные факты и реальные истории из мира любителей пластинок. Игорь Ковалев поставил слушателям раритетные пластинки, под которые гости танцевали.

"Наши музыкальные вечера направлены на развитие молодежи Тюмени и проходят раз в один-два месяца. Это пространство для реализации, общения, обмена опытом и добрыми эмоциями. Основная концепция — авторское исполнение или прочтение музыкального материала", - уточнила куратор и ведущая арт-шоу "Диван" Елизавета Кабанова.

Следующая встреча организаторов арт-шоу со зрителями пройдет 29 апреля. В этот вечер состоится музыкально-поэтический челлендж. Любой музыкант может подать заявку по ссылке. Для участия необходимо выбрать стихотворение классика, создать песню и выступить с ней на сцене Информационно-библиотечного центра для молодежи.

Анжела Лебедева