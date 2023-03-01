  • 19 марта 202319.03.2023воскресенье
  • USD76,6044
    EUR81,4635
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Выставку Максима Родионова "Миражи" представили в тюменском музее

Общество, 14:31 19 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На выставку современного тюменского художника Максима Родионова "Миражи" приглашают жителей областного центра.

Посетители могут увидеть 24 картины с необычными названиями: "Деревенщина", "Ведьма", "Необратимость" и другие. Главная "фишка" выставки - всевозможный мерч, в том числе - эскизы татуировок, которые можно примерить на себя.

"Трактовать мои картины можно по-разному, в них есть абсолютно абстрактные люди, а есть мои знакомые. Также представлены стикеры, скоро будут переводные татуировки, их можно примерить, а потом сделать реальную татуировку. В планах и классные значки", - рассказал Максим Родионов изданию "Тюменская область сегодня".

Выставка работает в музейном комплексе имени И. Я. Словцова до 18 июня. Она дополнится арт-медиациями, посещение доступно по Пушкинской карте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:56 19.03.2023Воссоединению Крыма с Россией посвятили встречу в тюменской "Ребячке"
16:01 19.03.2023Флагманская школа допобразования впервые пройдет в Тюменской области
15:47 19.03.2023Дизайнеры из четырех регионов покажут свои коллекции в Тюмени
14:31 19.03.2023Выставку Максима Родионова "Миражи" представили в тюменском музее