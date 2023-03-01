Выставку Максима Родионова "Миражи" представили в тюменском музее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На выставку современного тюменского художника Максима Родионова "Миражи" приглашают жителей областного центра.

Посетители могут увидеть 24 картины с необычными названиями: "Деревенщина", "Ведьма", "Необратимость" и другие. Главная "фишка" выставки - всевозможный мерч, в том числе - эскизы татуировок, которые можно примерить на себя.

"Трактовать мои картины можно по-разному, в них есть абсолютно абстрактные люди, а есть мои знакомые. Также представлены стикеры, скоро будут переводные татуировки, их можно примерить, а потом сделать реальную татуировку. В планах и классные значки", - рассказал Максим Родионов изданию "Тюменская область сегодня".

Выставка работает в музейном комплексе имени И. Я. Словцова до 18 июня. Она дополнится арт-медиациями, посещение доступно по Пушкинской карте.