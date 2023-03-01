В Тюмени девять молодых поэтов участвовали в IV Инклюзивном слэм-турнире

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять молодых авторов – студенты колледжей и вузов – участвовали в IV Инклюзивном поэтическом слэм-турнире #СТИХИБЕЗПРЕГРАД, который прошел на базе Информационно-библиотечного центра для молодёжи в Тюмени 18 марта. Прозвучало 19 стихотворений о любви, счастье, мире и дружбе, маме.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора филиала Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева Надежда Россомахина.

"В числе участников слэм-турнира трое – из многопрофильного колледжа ТИУ, они являются участникам литературно-поэтической студии "Вдохновение". Были двое участников от кружка "Неуслышанные поэты" Тюменского медицинского колледжа. Двое авторов из института социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Слэм – инклюзивное мероприятие, в нем участвовали ребята с инвалидностью. Среди них Елизавета Олар, Олеся с псевдонимом Счастливая – это наша читательница специальной библиотеки для слепых. Дмитрий Сазонов – учащийся ялуторовского филиала тюменского медколледжа. Для многих участников это первый опыт публичного выступления", - сообщила Надежда Россомахина.

В первом этапе молодые поэты читали один из двух подготовленных стихов. Выступления полуфиналистов оценивало народное жюри — пять случайных гостей из зрительного зала. Они показывали карточки с баллами от одного до пяти после каждого творческого номера.

Во второй этап прошли пять человек, они также читали стихотворение и выполняли творческое задание: за 10 минут им предстояло написать небольшой стих, посвященный Году педагога и наставника.

В состав жюри вошли: поэт, член Союза писателей России Екатерина Володина, победительница первого инклюзивного поэтического слэм-турнира 2017 года, член Союза журналистов России Елизавета Меркушина и писатель, член Союза журналистов России Наташа Корсак.

В итоге победителем турнира #СТИХИБЕЗПРЕГРАД признана студентка института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Ольга Благинина. На втором месте Анастасия Таджибаева, третьей стала будущая журналистка, студентка ТюмГУ Елизавета Олар. Они получили дипломы и подарки — флэш-карты и настольные игры.

Автор-исполнитель Елизавета Маковея подарила гостям поэтического турнира две авторские композиции в акустическом исполнении.

Анжела Лебедева