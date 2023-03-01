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В Тюмени девять молодых поэтов участвовали в IV Инклюзивном слэм-турнире

Общество, 13:09 19 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять молодых авторов – студенты колледжей и вузов – участвовали в IV Инклюзивном поэтическом слэм-турнире #СТИХИБЕЗПРЕГРАД, который прошел на базе Информационно-библиотечного центра для молодёжи в Тюмени 18 марта. Прозвучало 19 стихотворений о любви, счастье, мире и дружбе, маме.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора филиала Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева Надежда Россомахина.

"В числе участников слэм-турнира трое – из многопрофильного колледжа ТИУ, они являются участникам литературно-поэтической студии "Вдохновение". Были двое участников от кружка "Неуслышанные поэты" Тюменского медицинского колледжа. Двое авторов из института социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Слэм – инклюзивное мероприятие, в нем участвовали ребята с инвалидностью. Среди них Елизавета Олар, Олеся с псевдонимом Счастливая – это наша читательница специальной библиотеки для слепых. Дмитрий Сазонов – учащийся ялуторовского филиала тюменского медколледжа. Для многих участников это первый опыт публичного выступления", - сообщила Надежда Россомахина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В первом этапе молодые поэты читали один из двух подготовленных стихов. Выступления полуфиналистов оценивало народное жюри — пять случайных гостей из зрительного зала. Они показывали карточки с баллами от одного до пяти после каждого творческого номера.

Во второй этап прошли пять человек, они также читали стихотворение и выполняли творческое задание: за 10 минут им предстояло написать небольшой стих, посвященный Году педагога и наставника.

В состав жюри вошли: поэт, член Союза писателей России Екатерина Володина, победительница первого инклюзивного поэтического слэм-турнира 2017 года, член Союза журналистов России Елизавета Меркушина и писатель, член Союза журналистов России Наташа Корсак.

В итоге победителем турнира #СТИХИБЕЗПРЕГРАД признана студентка института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Ольга Благинина. На втором месте Анастасия Таджибаева, третьей стала будущая журналистка, студентка ТюмГУ Елизавета Олар. Они получили дипломы и подарки — флэш-карты и настольные игры.

Автор-исполнитель Елизавета Маковея подарила гостям поэтического турнира две авторские композиции в акустическом исполнении.

Анжела Лебедева

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# люди с ОВЗ , поэты , стихи , турнир , Тюменская областная научная библиотека

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