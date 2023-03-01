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Более 51 тысячи человек переехали в Тюменскую область за год

Общество, 17:34 19 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

51 тыс. 275 человек прибыли в Тюменскую область на постоянное место жительства в 2022 году.

Из них 43 тыс. 394 переехали из других регионов России, 7 тыс. 261 человек — из стран СНГ, 620 - из дальнего зарубежья, пишет "Вслух.ру".

По сравнению с предыдущим годом миграционный рост населения немного замедлился. В 2021 году Тюменская область приняла 53 тыс. 685 граждан.

Также Тюменьстат отмечает положительный демографический прирост населения. В 2022 году в регионе родилось 17 тыс. 783 ребенка.

В целом численность населения Тюменской области составляет 1 млн 607,3 тыс. человек.

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# миграция , население

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