Тюменские школьники поучаствуют в онлайн-конкурсе "Родная песня"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-конкурс "Родная песня", приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией, впервые стартовал в Тюменской области. Поучаствовать в нём могут ребята в возрасте от 7 до 17 лет, пишет "АиФ Тюмень".

Участникам предлагают исполнить песню, записать ее на видео и отправить на почту детского центра "Витязь" kids72@mail.ru с пометкой: "Конкурс. Песня".

Творческий конкурс пройдёт два этапа. На первом педагоги просмотрят все присланные видео и выберут лучшие из них. Во втором этапе отобранные ролики разместят в официальной группе детского центра "Витязь" во ВКонтакте, а подписчики проголосуют за понравившуюся песню.

Завершится онлайн-конкурс 28 марта. Все участники получат дипломы, а победитель интернет-голосования – специальный приз.