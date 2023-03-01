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Тюменские школьники поучаствуют в онлайн-конкурсе "Родная песня"

Общество, 17:51 19 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-конкурс "Родная песня", приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией, впервые стартовал в Тюменской области. Поучаствовать в нём могут ребята в возрасте от 7 до 17 лет, пишет "АиФ Тюмень".

Участникам предлагают исполнить песню, записать ее на видео и отправить на почту детского центра "Витязь" kids72@mail.ru с пометкой: "Конкурс. Песня".

Творческий конкурс пройдёт два этапа. На первом педагоги просмотрят все присланные видео и выберут лучшие из них. Во втором этапе отобранные ролики разместят в официальной группе детского центра "Витязь" во ВКонтакте, а подписчики проголосуют за понравившуюся песню.

Завершится онлайн-конкурс 28 марта. Все участники получат дипломы, а победитель интернет-голосования – специальный приз.

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