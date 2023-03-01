Тюмень может принять первую в России спартакиаду по лыжным гонкам и биатлону

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Первая в России спартакиада по лыжным гонкам и биатлону может пройти в Тюмени в сезоне 2023-2024 годов.

Об этом на брифинге в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Это новая спартакиада среди взрослых спортсменов из разных регионов. Формат скорее всего будет такой, что мы будем единовременно находиться на этом объекте. Если все получится, то для зрителей такой формат станет новым", - сказала она.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, в свою очередь, отметил, что Тюменская область готова принимать соревнования самого разного уровня.

"Мы готовы проводить чемпионаты России, первенства среди юниоров и любые другие соревнования. Наши заявки на следующий зимний сезон на проведение лыжных гонок и биатлона уже в федерациях, решение за ними. Уверен, что сезон 2023-2024 годов станет таким же насыщенным и интересным, а мы со своей стороны готовы к приему состязаний любого уровня", - сказал Александр Моор.

Напомним, 18 марта в тюменской "Жемчужине Сибири" стартовал Чемпионат России по лыжным гонкам. В первый день соревнований тюменка Елизавета Пантрина заняла третье место в спринте классическим стилем. А 19 марта в скиатлоне Елизавета Пантрина завоевала серебряную награду, Иван Якимушкин стал обладателем бронзы. Чемпионат продлится в Тюмени по 26 марта.

Видео предоставлено информационным центром правительства Тюменской области.