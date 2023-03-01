Жители Тюменской области могут получить высокотехнологичную медпомощь по 23 профилям

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Темпы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Тюменской области в 2023 году снижаться не будут. В 2022 году ее получили 19 тыс. 688 пациентов, в 2021 году - 17 тыс. 787 жителей региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В 2023 году в медицинских организациях региона высокотехнологичную медпомощь оказывают по 23 профилям, в том числе по 19 в рамках базовой программы ОМС.

Высокотехнологичная медпомощь выполняется с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники. Оказывают ее высококвалифицированные медицинские кадры.

Благодаря лечению в рамках ВМП в Тюменской области отмечено снижение смертности от болезней системы кровообращения с 510,2 на 100 тыс. населения в 2021 году до 479,2 — в 2022-м.