Чат-бот MILA для женщин разработали сотрудники Тюменского медуниверситета

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Чат–бот MILA запустили в мессенджере Telegram сотрудники Тюменского медуниверситета. Ресурсом уже пользуются несколько десятков человек. Виртуальный помощник помогает женщинам просчитать риски наступления внематочной беременности, подобрать метод контрацепции, узнать информацию о личной гигиене и спланировать беременность, сообщает пресс-служба ТМУ.

Разработчиками чат-бота стали кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Тюменского медуниверситета, главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста департамента здравоохранения региона Елена Матейкович и студентка 6 курса Института материнства и детства Анастасия Абрамова.

По словам авторов, чат-бот задумывался для информирования женщин о внематочной беременности.

"Мы выявили, что многие женщины не знают о своих рисках. Мы поможем просчитать их и подскажем, когда нужно насторожиться и более внимательно подходить к планированию беременности, исключить какие-то негативные факторы - спайки, эндометриоз и другие", - рассказала Анастасия Абрамова.

Воспользоваться чат-ботом может любой желающий. Он будет полезен как взрослым женщинам, так и подросткам. Информация достоверна, основана на научных знаниях и доступна для понимания. Ресурс дорабатывается, поэтому пользователям пока доступны не все разделы.