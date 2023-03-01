Тюменцев приглашают рассказать о подвигах бойцов на передовой в зоне СВО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Стартовал Всероссийский творческий конкурс "Контекст".

Организаторы конкурса Росмолодёжь.Добро.рассчитывают получить более 4 тыс. творческих работ от неравнодушных россиян от поэтов до журналистов, рассказывающих истории военнослужащих СВО, их семей и добровольцев #МыВместе.

Символично, по словам руководителя направления Росмолодёжь.Добро Дарьи Жуковой, что конкурс стартовал 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией.

"Наши бойцы на передовой в зоне СВО, добровольцы #МыВместе, семьи военнослужащих ежедневно совершают подвиги, о которых важно рассказывать, которые нужно показывать в разных форматах творчества от фотографии до поэзии, от авторской песни до видео, - пояснила она. - Особенно символично, что победители конкурса "Контекст" попадут на фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму".

Всероссийский творческий конкурс "Контекст" посвящен подвигам военнослужащих в тылу и на передовой в зоне СВО, благодарности военнослужащим и волонтёрам, заботе о военнослужащих и их семьях, помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, единению многонационального народа России во благо мира и продвижению традиционных ценностей в российском обществе.

Работы участников могут быть в разных форматах: стихотворение, авторская песня, фотография, видеорепортаж, статья в СМИ. Главные цели конкурса — привлечение внимания жителей России к литературным, публицистическим и музыкальным произведениям на актуальные темы, содействие развитию творческого потенциала молодёжи, сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и воспитание культуры взаимопомощи.

Конкурс "Контекст" пройдет на онлайн платформе "Добро.рф". Подать заявку для участия в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 лет до 31 мая включительно. Десять победителей конкурса старше 18 лет получат путевку на фестиваль "Таврида.Арт". Участники в возрасте от 14 до 17 лет в качестве призов получат комплекты брендированной сувенирной продукции от организаторов и партнёров конкурса.