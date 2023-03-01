ТюмГУ откроет для студентов археологическую школу в Курганской области

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Проект научно-исследовательской лаборатории археологии и этнографии Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ по организации молодежной полевой археологической школы с международным участием "Истоки урбанизации Северной Азии" стал победителем в конкурсе фонда "История Отечества".

Школа пройдет в период с 10 по 25 июля на базе полевого лагеря около с. Барино Шатровского района Курганской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Местом работы школы неслучайно выбран выдающийся памятник – городище Усть-Терсюк-1, выполнявший в Средневековье функцию крупного административного и военно-политического центра, а также торгово-экономической фактории. История Сибири уникальна и проведение школы станет основой для новых открытий, формирования плеяды молодых ученых", – сказал директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, председатель регионального отделения Российского исторического общества Сергей Шилов.

Участников ждут лекции и мастер-классы по археологии, истории, антропологии и почвоведению. Преподавателями станут исследователи из отечественных вузов и академических учреждений, а также специалисты из Казахстана. Новые знания студенты будут использовать при раскопках Усть-Терсюкского городища.