  • 20 марта 202320.03.2023понедельник
  • USD76,6044
    EUR81,4635
  • В Тюмени -2..-4 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

ТюмГУ откроет для студентов археологическую школу в Курганской области

Общество, 16:47 20 марта 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Проект научно-исследовательской лаборатории археологии и этнографии Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ по организации молодежной полевой археологической школы с международным участием "Истоки урбанизации Северной Азии" стал победителем в конкурсе фонда "История Отечества".

Школа пройдет в период с 10 по 25 июля на базе полевого лагеря около с. Барино Шатровского района Курганской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Местом работы школы неслучайно выбран выдающийся памятник – городище Усть-Терсюк-1, выполнявший в Средневековье функцию крупного административного и военно-политического центра, а также торгово-экономической фактории. История Сибири уникальна и проведение школы станет основой для новых открытий, формирования плеяды молодых ученых", – сказал директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, председатель регионального отделения Российского исторического общества Сергей Шилов.

Участников ждут лекции и мастер-классы по археологии, истории, антропологии и почвоведению. Преподавателями станут исследователи из отечественных вузов и академических учреждений, а также специалисты из Казахстана. Новые знания студенты будут использовать при раскопках Усть-Терсюкского городища.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# археология , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:47 20.03.2023ТюмГУ откроет для студентов археологическую школу в Курганской области
16:14 20.03.2023Тюменская область вошла в десятку российских регионов-лидеров по выдаче ИТ-ипотеки
16:03 20.03.2023Инспекторы ГИМС вышли на патрулирование открытых участков Туры
15:52 20.03.2023Тюменцам предлагают внедрить новую платформу по развитию комфортной городской среды