Курсанты ТВВИКУ победили в эстафете на Кубке Первой столицы Сибири по зимнему плаванию

| Фото: предоставлено Федерацией закаливания и зимнего плавания Тобольска | Фото: предоставлено Федерацией закаливания и зимнего плавания Тобольска

Команда курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища победила в эстафете на Кубке Первой столицы Сибири по зимнему плаванию, который прошел на территории курорта "Алемасова" в Тобольске 19 марта.

На втором месте расположись пловцы из клуба "Моржи Сургута", бронза — у Федерации закаливания и зимнего плавания Тюменской области. Тоболяки завоевали большое количество наград в личном зачете — 36.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Федерации закаливания и зимнего плавания города Дмитрий Алейников, Кубок Первой столицы Сибири по зимнему плаванию проходит в Тобольске во второй раз. Участие в нем приняли более 40 спортсменов из Тобольска, Тюмени, Сургута, Нефтеюганска, Тарко-Сале.

| Фото: предоставлено Федерацией закаливания и зимнего плавания Тобольска | Фото: предоставлено Федерацией закаливания и зимнего плавания Тобольска

"Провели мероприятие на горнолыжном курорте "Алемасова", совместив такие зимние виды спорта, как лыжный, сноубординг. Это стало фишкой данных соревнований. Одновременно на склоне выступили сноубордисты, неподалеку устраивали заплыв "моржи". Было несколько дистанций. Участники состязались вольным стилем, брассом и баттерфляем. Спортивную часть завершила эстафета", — рассказал Денис Алейников.

| Фото: предоставлено Федерацией закаливания и зимнего плавания Тобольска | Фото: предоставлено Федерацией закаливания и зимнего плавания Тобольска

Отметим, Федерации закаливания и зимнего плавания Тобольска в феврале 2023 года исполнился один год. Этой зимой в городе появился городской центр закаливания. Здесь оборудована безопасная прорубь размерами девять на 20 метров. Она накрыта теплицей. В процедурах закаливания приняли участие более 100 человек. В ближайшие выходные на территории курорта "Алемасова" состоится закрытие зимнего сезона с веселыми стартами, бегом в валенках, поднятие гири.

Инна Пахомова