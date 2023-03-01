Жителя Заводоуковска задержали с наркотиком в Ялуторовске
По подозрению в незаконном обороте наркотиков ялуторовские полицейские задержали гостя города из Заводоуковска. Как сообщает УМВД по Тюменской области, у мужчины изъято 0,7 гр метилэфедрона.
В присутствии понятых в кармане куртки подозреваемого был обнаружен сверток с порошком. В результате экспертизы установлено, что содержимое свертка - метилэфедрон.
Со слов ранее судимого жителя Заводоуковска, наркотик он приобрел через Интернет и планировал использовать для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств". Наказание - лишение свободы на срок до трех лет.