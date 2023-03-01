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Жителя Заводоуковска задержали с наркотиком в Ялуторовске

Происшествия, 16:36 20 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По подозрению в незаконном обороте наркотиков ялуторовские полицейские задержали гостя города из Заводоуковска. Как сообщает УМВД по Тюменской области, у мужчины изъято 0,7 гр метилэфедрона.

В присутствии понятых в кармане куртки подозреваемого был обнаружен сверток с порошком. В результате экспертизы установлено, что содержимое свертка - метилэфедрон.

Со слов ранее судимого жителя Заводоуковска, наркотик он приобрел через Интернет и планировал использовать для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК Российской Федерации "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств". Наказание - лишение свободы на срок до трех лет.

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# наркотики , уголовное дело

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