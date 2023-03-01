В тобольском Дворце наместника расскажут о загадочной личности Гавриила Батенькова

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Декабрист родом из Тобольска", посвящённая 230-летию со дня рождения Гавриила Батенькова, состоится в тобольском Дворце наместника 23 марта, начало в 15 часов. Эксперт Татьяна Солодова расскажет о загадочной личности Батенькова, которая всегда привлекала внимание исследователей и любителей истории. ⁣⁣⠀⠀

⁣"Узнайте больше о жизни и творчестве единственного сибиряка среди декабристов и откройте для себя уникальный кусочек истории России", - приглашают музейщики.

⁣Дополнительная информация по телефону: 8 (3456) 26-57-27. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Вход свободный. ⁣Возрастное ограничение: 6+.