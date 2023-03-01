Вылет из Тюмени в Новый Уренгой задерживается из-за неисправности самолета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из-за технической неисправности самолета в тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет в Новый Уренгой 21 марта, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Предварительная причина задержки регулярного рейса 541 по маршруту "Тюмень - Новый Уренгой" авиакомпании "ЮТэйр" - техническая неисправность. Расчетное время вылета - 13 часов.

Отмечается, что на рейс зарегистрировались 117 пассажиров, в том числе пятеро детей. Тюменская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Соответственно, время прилета обратного рейса также задерживается, расчетное для маршрута ЮТ 542 "Новый Уренгой - Тюмень" - 18 часов 5 минут.