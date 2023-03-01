  • 21 марта 202321.03.2023вторник
  • USD77,2422
    EUR82,3736
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Вылет из Тюмени в Новый Уренгой задерживается из-за неисправности самолета

Общество, 11:05 21 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из-за технической неисправности самолета в тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет в Новый Уренгой 21 марта, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Предварительная причина задержки регулярного рейса 541 по маршруту "Тюмень - Новый Уренгой" авиакомпании "ЮТэйр" - техническая неисправность. Расчетное время вылета - 13 часов.

Отмечается, что на рейс зарегистрировались 117 пассажиров, в том числе пятеро детей. Тюменская транспортная прокуратура контролирует оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Соответственно, время прилета обратного рейса также задерживается, расчетное для маршрута ЮТ 542 "Новый Уренгой - Тюмень" - 18 часов 5 минут.

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# задержка рейсов , самолет , ЮТэйр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 21.03.2023Тюменцы могут выиграть до 1 млн рублей в новом сезоне конкурса "Росмолодёжь. Гранты"
12:25 21.03.2023 Строительная отрасль остается драйвером развития экономики в Тюменской области
12:14 21.03.2023Для тюменских родителей открыт прием заявок на форум "Тетрис"
11:52 21.03.2023Ход реставрации трех памятников архитектуры проверили в Тюмени