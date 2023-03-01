Тюменские спортсменки победили в первенстве УФО по спортивной аэробике

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские гимнастки одержали победу в первенстве Уральского федерального округа по спортивной аэробике, которое прошло в Свердловской области. Впервые в истории сборная команда региона стала победителем в дисциплине "Танцевальная гимнастика", сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Первое место взяли Марина Огрызко, Юлия Костромеева, Юлия Трясцына, Софья Бражникова, Виктория Рыманова, Арина Мухлаева, Екатерина Филиппова, Евгения Шурова. В индивидуальном выступлении девушек 15-17 лет первое место заняла Марина Огрызко, став двукратным победителем первенства Уральского федерального округа в дисциплине "Индивидуальное выступление".

Еще одну награду – бронзовую медаль - получили Марина Огрызко, Юлия Костромеева, Юлия Трясцына в дисциплине трио 15-17 лет.

"С каждыми соревнованиями наш регион все ярче проявляется на карте спортивной аэробики России. И если ранее наши подопечные не попадали в итоговый протокол, то сейчас они – в лидерах!", — поделился тренер девушек, чемпион мира по спортивной аэробике, мастер спорта международного класса Данил Чаюн.

По итогам соревнований тюменские спортсменки обеспечили себе путевку на первенство России, которое пройдет в Екатеринбурге с 25 по 28 марта.