Будки для тюменского приюта "Лучший друг" смастерили участники чемпионата "Профессионалы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые будки в приют для бездомных животных "Лучший друг" в Тюмени передали участники регионального этапа конкурса "Профессионалы". Домики для собак смастерили студенты и школьники, которые покажут свои умения в компетенциях "Плотницкое дело", "Производство мебели" и "Малярные и декоративные работы".

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала директор регионального центра занятости населения Оксана Астафьева.

"Акцию совместно с приютом "Лучший друг" мы решили организовать в преддверии регионального этапа чемпионата "Профессионалы". Ребята, несмотря на загруженность, связанную с подготовкой к чемпионату, с желанием отнеслись к нашей идее. Новые домики для собак сделаны с любовью, они раскрашены в виде пятнышек далматинцев, над входом изображены лапки животных", — рассказала она.

Дизайн для будок с цветами чемпионата "Профессионалы" придумали студенты Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Одна из них — Полина Дронова, обучающаяся по направлению "Дизайн", участвует в профессиональном конкурсе не впервые.

"В прошлом году я уже выступала на конкурсе и заняла второе место по Тюмени, в этом году хочу занять первое. Тренируюсь уже полтора года — каждый день, кроме субботы и воскресенья, выполняю задания", — поделилась Полина.

Конструкции для будок смастерили конкурсанты в категории "юниоры". Ученик школы № 40 Тихон Малинин решил поучаствовать в акции для "Лучшего друга", чтобы попробовать что-то новое.

"Я учусь в десятом классе, а в техникуме занимаюсь дополнительно, чтобы закреплять навыки в деревообработке. В акции поучаствовал, потому что стало интересно, что из этого получится, и заодно хотелось помочь собакам", — рассказал Тихон.

Региональный этап Всероссийского чемпионата "Профессионалы" пройдет в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске в 86 компетенциях с 27 марта по 3 апреля. Его участниками станут 330 студентов учреждений среднего профессионального образования и 165 школьников.

По словам директора регионального департамента труда и занятости Александра Сидорова, чемпионат "Профессионалы" стал преемником движения "Молодые профессионалы", которое проводилось по стандартам Worldskills. Победители регионального этапа получат предложения о трудоустройстве от партнеров конкурса и возможность попасть на национальный финал чемпионата в Санкт-Петербурге.

Влада Нерадовская