Тюменцы могут принять участие в конкурсе грантов "Добрый огород"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе социальных проектов граждан "Добрый огород-2023", который проводится с 1 марта по 31 декабря 2023 года.

Конкурс направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садоводства и огородничества, а также на развитие аграрного волонтёрства и аграрной благотворительности и проводится при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации.

"Добрый огород", по словам первого заместителя председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Леонида Шафирова, не просто волонтёрская и благотворительная акция.

"Задача акции - организация передачи знаний и технологий в сфере садоводства и огородничества, имеющихся у образовательных, научных организаций и в бизнесе, малообеспеченным садоводам и огородникам, - пояснил он. - Для пожилых граждан садоводство и огородничество - фактор, мотивирующий к активному долголетию, а для многодетных семей и семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, возможность сформировать новые социальные связи, получить поддержку местных сообществ".

Участники конкурса в срок до 15 апреля 2023 представляют в адрес оргкомитета по электронной почте glory-gallery@mail.ru (с пометкой в теме письма – "конкурс_добрый огород_2023") конкурсные заявки, включающие в себя видеообращение, содержащее основную информацию о проекте и его участниках и копии рекомендательных писем органов региональной власти и местного самоуправления.

В рамках предыдущего тура конкурса лучшими были признаны 20 агроволонтерских проектов из Брянской, Саратовской, Калининградской, Тюменской, Белгородской, Ленинградской, Тульской, Омской областей, республик Башкирии, Крым и Марий Эл, Красноярского и Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

Жители Тюменской области, по официальной классификации относящейся к территории рискованного земледелия, делают ставку на научный подход и рациональное землепользование. Поддержку конкурса "Добрый огород" получили четыре агроволонтерских проекта из Тюменской области.

Студенты и преподаватели Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства помогут многодетной малообеспеченной семье эффективно использовать земельный участок.

Студенты агротехнологического колледжа из Нижней Тавды планируют создать на базе колледжа теплицы для выращивания овощей, рассады. Результаты труда будут переданы нуждающимся гражданам, а также беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. А нижнетавдинские школьники — победители и призеры региональных и всероссийский агроконкурсов — будут выращивать овощи для малообеспеченных жителей села.

В рамках сетевого проекта "Агропоколение", реализуемого центром непрерывного аграрного образования агротехнологического колледжа, школьники Ялуторовска будут выращивать рассаду цветочных и овощных культур на базе лабораторий колледжа. А после агроклассники смогут высадить растения на приусадебных участках одиноких пожилых граждан.