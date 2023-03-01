В Тюменской области до 2034 года построят 22 млн 715 тыс. кв. метров жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область находится в выгодном стартовом положении по реализации Стратегии развития строительства до 2030 года. В области сформирован высокий градостроительный потенциал, помогающий достигать тех показателей, которые уже зафиксированы.

Об этом заявил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов во время стратегической сессии "Стратегия 2030: Отвечаем на новые вызовы" на IV Градостроительном форме в Тюмени 21 марта.

В 2022 году в Тюменской области введено более 2 млн 200 тыс. кв. метров жилья. Около половины - индивидуальное жилищное строительство. Это тренд, который будет сохраняться, уверен Павел Перевалов.

Согласно стратегии, Тюменской области предстоит построить до 2034 года почти 23 млн кв. метров жилья. По словам начальника ГУС, с учётом опыта и компетенции специалистов отрасли эта задача выполнима.

"Большую уверенность в выполнении этой задачи даёт развитая строительная сфера. У нас трудятся более 110 застройщиков, они возводят более 300 многоквартирных домов. Их общая площадь - более трёх миллионов 200 тысяч квадратов. Число выданных разрешений на строительство также растёт, если в прошлом году было всего выдано 81 разрешение, то с начала 2023 года уже выдано 26 разрешений", - отметил Перевалов.

Напомним, Градостроительный форум в Тюмени проходит в Выставочном зале с 21 по 23 марта. Эксперты обсуждают проблемы отрасли, ищут пути их решения. Параллельно работает выставка, в ней представлены около 40 компаний региона.

Анжела Лебедева