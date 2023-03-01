Тюменские агрономы рассказали, как выбрать и посеять лук-севок

| Фото: Россельхозцентр | Фото: Россельхозцентр

Специалисты рекомендуют покупать лук-севок в марте, когда в магазинах будет большой выбор сортов. Выбирать лучше всего луковицы размером от 1,5 до 2 см.

"Это идеальный вариант посадки весной. Лук такой фракции дает крупную луковицу, – отмечено в сообщении Россельхозцентра. - Самые маленькие луковички до 1,5 см в диаметре лучше брать для подзимних посадок. Фракцию более 2 см при весенней посадке рекомендуется сажать на неделю позже мелкой, так как есть вероятность, что растение будет стрелковаться и требовать постоянного и тщательного ухода".

После покупки семенной лук лучше поместить в коробку и просушить возле батареи. Хранить лук-севок можно в кладовке или под кроватью при комнатной температуре. Не накрывайте лук, ему необходимо проветривание. Не храните лук в холодильнике.

Сажать севок рекомендуется как только почва достаточно прогреется.