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Более трех тонн салата, шпината и рукколы завезли в Тюменскую область из Узбекистана

Общество, 16:50 21 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 696 кг свежего салата айсберг, шпината и рукколы, салата мангольд поступило в Тюменскую область из Узбекистана.

Специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО провели энтомологические исследования. Карантинные объекты не обнаружены, отмечает пресс-служба ведомства.

Эксперты напоминают о пользе свежей зелени в период межсезонья. Так, в рукколе содержится много витамина С и йода, салат мангольд полезен людям с избыточным весом, а шпинат хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

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# импорт , салат

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