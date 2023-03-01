Более трех тонн салата, шпината и рукколы завезли в Тюменскую область из Узбекистана

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 696 кг свежего салата айсберг, шпината и рукколы, салата мангольд поступило в Тюменскую область из Узбекистана.

Специалисты Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО провели энтомологические исследования. Карантинные объекты не обнаружены, отмечает пресс-служба ведомства.

Эксперты напоминают о пользе свежей зелени в период межсезонья. Так, в рукколе содержится много витамина С и йода, салат мангольд полезен людям с избыточным весом, а шпинат хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой системы.