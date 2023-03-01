100 тыс. договоров по программе бесплатной догазификации заключено в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 тыс. договоров на догазификацию домовладений заключено в Уральском федеральном округе с 2021-го по март 2023 года. Газ подведен к 52 тыс. участков, находящихся в собственности граждан, сообщается на сайте полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева.

Жителям регионов Уральского федерального округа напоминают, что заключить комплексный договор на поставку ресурса можно в том числе через МФЦ. По этому договору осуществляется строительство газопровода от точки подключения до объекта капитального строительства в границах земельного участка заявителя, а также поставка газа и техническое обслуживание. Инфраструктура до границ участков строится без привлечения средств жителей.

Собственники земельных участков самостоятельно оплачивают проведение газовых сетей внутри границ участка и приобретают необходимое газовое оборудование. Для льготников на эти цели предусмотрены социальные выплаты.

Потенциал догазификации по Уральскому федеральному округу составляет более 200 тыс. домовладений, из них 160 тыс. домовладений уже находятся в региональных программах догазификации. Техническая возможность подключения обеспечена у 130 тыс. домовладений.