В Тобольском районе закроют ледовые переправы

| Фото: группа "ГУ МЧС по Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "ГУ МЧС по Тюменской области" ВКонтакте

Автозимники и ледовые переправы закроют в Тобольском районе 22 марта. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Устанавливается теплая погода, идет потайка, двигаться по сезонным дорогам в Заболотье не безопасно", — написал он.

Он добавил, что авиасообщение в Заболотье начнется в апреле. Маршрутная сеть утверждена, расписание формируется с учетом предложений от населения труднодоступных территорий.

Фельдшеры сверили с Областной больницей № 3 Тобольска списки маломобильных, одиноко проживающих и пациентов с хроническими заболеваниями. Пополнен запас лекарств, расходных материалов, медицинских изделий и наборов для оказания неотложной помощи. В ФАПах сформирован запас вакцины для плановых прививок, а также ревакцинации против COVID-19 и экстренной иммунопрофилактики.