Выставку "Противостояние" Бориса Паромова открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Творческий путь Бориса Паромова сложный, и его работы нельзя назвать простыми. В этих произведениях есть острота. Его творчество относится к поколению 70-х годов прошлого века, которое завершило путь советского художественного искусства.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала искусствовед, супруга Бориса Паромова Наталья Паромова.

"Первое произведение он создал в 1973 году, оно посвящено Великой Отечественной войне. Картину показали на первой молодежной выставке в Тюмени. С тех пор он единственный художник, который пишет о войне. У него также есть полотна о пограничниках, он сам служил на границе с Китаем. Последняя работа тоже посвящена этой теме, к 75-летию Победы — "Брестская крепость. Он много написал об истории Сибири, Древней Руси, философских размышлений", — говорит Наталья Паромова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За 50 лет творческой жизни у Бориса Паромова состоялись более 30 персональных выставок разного уровня. Открытие юбилейной в Тюмени — волнительное событие, отметил художник, приветствуя посетителей музея: "Художники делятся на два типа. Те, кто пишет что-то внешнее: пейзажи, натюрморты, натуру. Это красота нашей жизни. А второй тип пытается отобразить свои мысли, идеи, абстракцию. Себя я отношу ко второму типу".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор регионального департамента культуры Елена Майер, поздравляя Бориса Паромова с открытием выставки, подчеркнула, что в каждой его работе отражена глубокая философия.

"Название выставки "Противостояние" выбрано не случайно, это отражение вашего творческого труда. Вы жили в непростую эпоху, когда принимались сложные, порой противоречивые решения. И ваши работы ее отразили в полной мере", — уверена Елена Майер.

На выставке представлена картина "Время, вперед", посвященная великому русскому композитору Георгию Свиридову, которому в этом году исполняется 105 лет. Одним из фундаментальных полотен экспозиции является "Юрий Гуляев — певец советской эпохи".

Всего на выставке представлено 225 работ.

Познакомиться с творчеством тюменского художника Бориса Паромова можно на пятом этаже музея Словцова (ул. Советская, 63) до 3 мая. Вход свободный. Возрастное ограничение: 18 +.

Анжела Лебедева