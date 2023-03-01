Бодибилдеры из четырех регионов встретятся на соревнованиях в Тюменском районе

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 100 спортсменов примут участие в Кубке и первенстве Тюменской области по бодибилдингу, которые пройдут в поселке Московский 26 марта. Мероприятие стартует в 11 часов в центре культуры и досуга "Родник" Тюменского района (ул. Бурлаки, 2Б), сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Помимо местных бодибилдеров за звание лучших поборются гости из Екатеринбурга, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Победителей определят в дисциплинах: бодибилдинг, фитнес, бодифитнес, фитнес-бикини, фит-модель, смешанные и фитнес-пары, детский фитнес и бодибилдинг. Проявить себя на соревнованиях смогут и профессионалы сферы красоты – среди них пройдут состязания визажистов.

По словам председателя федерации бодибилдинга Тюменской области Натальи Проскуряковой, юным спортсменам участие в соревнованиях даст возможность проявить себя. Взрослые спортсмены по итогам выступления смогут попасть в региональную сборную для участия в чемпионате Уральского федерального округа и Кубка России по бодибилдингу, которые пройдут в апреле.