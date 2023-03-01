Годовая инфляция в Тюменской области ниже, чем в Уральском федеральном округе и России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) замедлилась с 7,77% в январе до 6,9% в феврале, и остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (9,28%) и России (10,99%).

"Замедление инфляции в области вызвано уменьшением давления со стороны издержек производителей продуктов питания, сдержанной потребительской активностью, а также расширением предложения ряда продовольственных и непродовольственных товаров",-сообщается на сайте Банка России.

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе снизилась до 9,28% в феврале после 9,65% в январе, что по-прежнему заметно ниже, чем в целом по стране. Инфляция в округе замедлилась вследствие расширения предложения на отдельных товарных рынках, снижения издержек производителей продовольствия, а также сдержанной потребительской активности.

Годовая инфляция в России в целом продолжила снижаться и составила 10,99%. Наиболее значительно уменьшился прирост цен на товары, динамика цен на услуги была менее заметной. Это в первую очередь связано с продолжающимся ростом стоимости услуг в сфере внутреннего и зарубежного туризма, а также авиаперелетов.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% за счет эффекта высокой базы весны прошлого года. Во втором полугодии по мере выхода из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов второй половины 2022 года этот показатель несколько повысится. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.