  • 22 марта 202322.03.2023среда
  • USD76,8373
    EUR82,5428
  • В Тюмени 5..7 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

"Транснефть – Сибирь" приняла участие в командно-штабном учении под управлением МЧС России

Общество, 16:27 22 марта 2023

АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

"Транснефть – Сибирь" приняла участие во всероссийском командно-штабном учении (КШУ) по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных наступлением пожароопасного периода и весеннего половодья.

Учение проводилось в течение двух дней, цель – проверка организации оповещения, принятие решений и организация взаимодействия при выполнении мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечении восстановительных работ, а также оценка взаимодействия предприятия и ведомственных служб.

Практические действия отрабатывались по двум вводным. По сценарию из-за ухудшения погодных условий и угрозы паводка в регионе был введен режим повышенной готовности, затем режим "ЧС" с дальнейшим возникновением очаговых лесных "пожаров" вблизи границ производственных объектов. После получения сигнала на предприятии было выполнено всеобщее оповещение, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, организовано взаимодействие с органами местного самоуправления и структурами МЧС по вопросам проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. Проверена готовность сил и средств профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований и добровольных пожарных дружин предприятия.

Участники тренировки в подразделениях предприятия отработали действия по тушению условного лесного пожара в охранной зоне магистральных нефтепроводов, на площадочных объектах. Помимо объектовых добровольных пожарных дружин, к тушению условных возгораний привлекались также силы и средства пожарно-спасательных частей Федеральной противопожарной службы.

В ходе КШУ была подтверждена готовность подразделений АО "Транснефть – Сибирь" к локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. В результате совместных действий структурных подразделений предприятия цели командно-штабного учения были достигнуты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АО Транснефть – Сибирь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 22.03.2023Термальное море и локации Тюмени нашли отражение в фильме "Ул. Грау, 56а, 126"
16:49 22.03.2023Вебинар "Ловушки и лайфхаки ЕГЭ по русскому языку" проведет для школьников специалист из ТюмГУ
16:27 22.03.2023"Транснефть – Сибирь" приняла участие в командно-штабном учении под управлением МЧС России
16:16 22.03.2023 Владельцы ресторанов и кафе могут оборудовать площадку для летних кафе без дополнительных процедур