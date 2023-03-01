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О культуре допетровской Руси расскажут на публичной лекции в тюменском музее

Общество, 10:21 23 марта 2023

музей "Усадьба Колокольниковых" во ВКонтакте | Фото: музей "Усадьба Колокольниковых" во ВКонтакте

Лекция "Культура допетровской Руси. Часть 1" состоится в музее "Усадьба Колокольниковых" в Тюмени 25 марта. Начало в 17 часов.

"Культура этого периода представляет собой синтез наследия восточнославянских племён, степняков, варягов и мощнейшей античной компоненты, привнесённой Византией, которая оказала особенно влияние на Русь благодаря принятию христианства". - говорится в аннотации мероприятия.

Лектор - кандидат исторических наук Наталья Васиховская поможет разобраться в хитросплетении пришлого и автохтонного в русской культуре далёкой эпохи.

Вход на мероприятие свободный, но по предварительной записи по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

Телефон для справок: +7 (3452) 46-49-63.

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# лекция , музей-усадьба Колокольниковых

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