В Тюмени дали старт первому потоку школы креативных индустрий по шести направлениям

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Старт первому потоку Тюменской школы креативных индустрий 2023 года дали в пространстве "Водокачка" 21 марта. 100 учеников в течение двух месяцев пройдут обучение по шести выбранным ими направлениям: IT-технологии, архитектура и урбанистика, дополнительное образование и тематические ивенты, маркетинг и продвижение, медиа и СМИ, ремесленники. Преподаватели, наставники – 10 успешных предпринимателей города.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил исполнительный директор Тюменского регионального отделения "Опоры России" Наиль Хакимов.

"Принципиальное отличие этой школы креативных индустрий – у нас будет больше практики. Внедрим два блока обучения: первый – общий по бизнесу – от идеи до реализации, второй – нишевый. Он объединит предпринимателей по их индустриям. Определены шесть самых востребованных креативных индустрий в Тюмени. У каждого есть успешный, профильный предприниматель. Они помогали нам верстать программу и будут кураторами в своих группах", - рассказал Наиль.

В число преподавателей ТШКИ вошел гендиректор, сооснователь диджитал-агентства "Приоритет" Андрей Адамов. Он входит в топ-100 премии БРИКС для предпринимателей по итогам 2022 года.

"Буду рассказывать ученикам школы о бизнес-планировании, анализе конкуренции, диверсификации рисков, организации отдела продаж. Обсудим современные IT-инструменты, которые помогают вывести компанию на новый уровень, в том числе нейросети. Сделаем большой упор на практику, чтобы все знания имели прикладной характер", - уточнил Андрей.

Руководитель Центра концептуального проектирования "КРАФТ" Юлия Гришанова уверена, что будет для учеников школы креативных индустрий вовлеченным преподавателем. Опыт успешной реализации визитной карточки компании - экопарк Затюменский – пригодится слушателям. Кстати, компания "КРАФТ" проектирует вторую очередь экопарка, город скоро ее увидит.

"Я буду показывать, как можно умело правилами, которые диктует власть, пользоваться. И, как имея определенные ограничения, делать из города прекрасную, функциональную территорию, где будет развиваться сообщество", - говорит Юлия.

100 учеников ТШКИ разделятся по направлениям обучения. Их ждут лекции, мастер-классы и разборка кейсов от экспертов.

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Фотограф Степан Кобаснян в процессе обучения планирует прокачать навыки продажи своих услуг: "Я пришел познакомиться с интересными людьми, потому что здесь собрались самые творческие, целеустремленные и активные люди нашего города. Мне приятно быть в компании таких людей".

Ведущий организатор событий Анастасия Комракова год назад уволилась с официального места работы, четыре месяца назад стала самозанятой.

"Хочу развивать свою историю. Много делаю фестивалей. Поняла, что мне не хватает интересных людей вокруг, хочу коллаборацию, новые совместные проекты. Идеи есть, нужно найти возможности для реализации", - поделилась она.

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий, автор проекта школы Алексей Краев заметил, что если в 2022 году обучение в ТШКИ проходило при поддержке президентского фонда креативных индустрий, то в этом году только за счет собственного бюджета агентства.

Подробней о ТШКИ можно узнать по ссылке.

Анжела Лебедева