Работу с особыми детьми обсудили тюменские депутаты

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

В Тюмени выстроена работа с детьми, имеющими нарушения развития и их родителями. Об этом рассказала председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы Елена Бойко. Организацию психолого-педагогической, медицинской, а также социальной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, обсудили городские депутаты 22 марта.

Как сообщила членам комиссии директор городского департамента образования Ольга Тренина, в настоящее время в областном центре увеличивается число детей-инвалидов и детей с особенностями развития. Для их своевременного выявления в Тюмени работает соответствующая комиссия.

"Работа комиссии тремя составами позволяет нам снизить очередность, а также делает прохождение обследования более комфортным для родителей, - рассказала она. – Большинство обследуемых детей – дошкольного возраста, поскольку раннее выявление отклонений дает возможность своевременной корректировки".

Сегодня в Тюмени работают специализированные обучающие и дошкольные учреждения для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

Депутат Альбина Селезнева подчеркнула, что сегодня работа с особенными детьми шагнула далеко вперед. "Я рада, что сегодня таким детям уделяется столько внимания, что появилось так много специалистов", - подчеркнула она.

Для детей с нарушением зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата предусмотрена специальная обучающая программа адаптации и социализации. По словам Елены Бойко, большая часть таких детей сегодня интегрирована в обычные классы.

Она добавила также, что новое здание коррекционной школы, строительство которого начнется в Тюмени уже в ближайшее время, будет рассчитано на 1 тыс. учебных мест, а не на 500, как это планировалось ранее.

Николай Ступников