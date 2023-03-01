В Тюменской области стартует месячник "Здоровые легкие"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Месячник "Здоровые легкие", приуроченный ко всемирному дню борьбы с туберкулезом, стартует в Тюменской области. В рамках мероприятия жители региона смогут бесплатно пройти флюорографию, сообщает инфоцентр правительства области.

Так, 25 марта и 22 апреля с 11 до 16 часов на площадке у ТРЦ "Кристалл" будет работать передвижной флюорограф. При себе необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность. Медицинский полис и тюменская прописка не обязательны.

Результат флюорографии можно будет получить на руки сразу после обследования.