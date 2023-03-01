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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области стартует месячник "Здоровые легкие"

Общество, 18:31 22 марта 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Месячник "Здоровые легкие", приуроченный ко всемирному дню борьбы с туберкулезом, стартует в Тюменской области. В рамках мероприятия жители региона смогут бесплатно пройти флюорографию, сообщает инфоцентр правительства области.

Так, 25 марта и 22 апреля с 11 до 16 часов на площадке у ТРЦ "Кристалл" будет работать передвижной флюорограф. При себе необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность. Медицинский полис и тюменская прописка не обязательны.

Результат флюорографии можно будет получить на руки сразу после обследования.

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# туберкулез

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