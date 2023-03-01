Более 40 тысяч иностранцев получили медпомощь в Тюменской области в 2022 году

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 40 тысяч иностранных граждан получили высокотехнологичную и качественную медицинскую помощь в Тюменской области в 2022 году. Это стало возможным благодаря развитию медицинского туризма, сообщает пресс-служба МИАЦ.

Наиболее востребованными направлениями стали кардиохирургия, лечение онкологических, офтальмологических, гинекологических и урологических заболеваний, эндопротезирование, нейрохирургия и лечение бесплодия.

По словам начальника отдела экспорта медицинских услуг МИАЦ Елены Долгунской, медицинский туризм – важный фактор развития региональной системы здравоохранения.

"Чтобы быть востребованными, мы внедряем международные стандарты обслуживания. Тюменские специалисты проходят обучение и стажировку за рубежом. Наши врачи вносят весомый вклад в рост международного престижа региона и всей России", - сказала она.

Добавим, экспорт медицинских услуг – одна из задач национального проекта "Здравоохранение".