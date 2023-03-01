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Новую школу в Тобольском районе сдадут до конца 2023 года

Экономика, 10:43 23 марта 2023

Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

Новую школу на 60 учебных мест в деревне Овсянникова Тобольского района планируется сдать до конца 2023 года. Первый этаж здания уже почти готов. Строителям осталось положить перекрытия и двигаться дальше, написал в своем Telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Подрядчик работает с небольшим опережением графика. На стройплощадку за сезон успели завести весь крупногабаритный материал. До конца 2023 года школа должна быть сдана: такие обязательства по контракту взяла на себя строительная организация", - отметил глава муниципалитета.

Новая школа рассчитана на 60 учебных мест. Она появится благодаря нацпроекту "Образование" и региональной программе по замене ветхих деревянных школ. По словам Леонида Митрюшкина, здание будет уютным, с самым современным наполнением - мебелью, оборудованием и техникой.

"Своим помощникам дал поручение обустроить подъезд к новому зданию. Заасфальтируем площадку почти в 200 метров, а улицу Мельникова, которая ведет к школе, пока покроем щебнем. Сейчас дорога здесь грунтовая", - добавил глава Тобольского района.

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# Леонид Митрюшкин , школы

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