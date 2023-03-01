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В Тюменской области заменят пять деревянных школ в 2023 году

Губернатор, 18:08 22 марта 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Пять деревянных школ планируется заменить в сельских территориях Тюменской области в 2023 году. Одну из них, в селе Митькинское Вагайского района, сдадут уже к 1 сентября. В здании смогут обучатся 22 ребенка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Еще три школы на 60 мест появятся в селе Большой Карагай и поселке Иртыш Вагайского района, а также в деревне Овсянникова Тобольского района. На 40 мест будет рассчитана школа в селе Крашенинино Упоровского района. Их планируется построить до конца года.

"Суммарно наша региональная программа предусматривает постепенную замену 29 деревянных школ, семь мы уже ввели в эксплуатацию. У нас есть типовые проекты, они себя зарекомендовали. Часть зданий будут модульными. Важно дать нашим детям равный доступ к образованию. Независимо от того, где они живут", - рассказал Александр Моор.

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# Александр Моор , школы

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