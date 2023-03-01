Владимир Якушев: молодым ученым в сфере ТЭК нужно смелее предлагать свои проекты

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

Молодым ученым, исследователям и практикам, работающим в сфере ТЭК, нужно смелее предлагать свои проекты для дальнейшего воплощения в жизнь.

Об этом, выступая на международном молодёжном научно-практическом форуме "Нефтяная столица" в Нижневартовске, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Потенциально перспективные проекты будут внедряться в региональных научно-промышленных кластерах. Это позволит сохранить наработки прошлого, обеспечить им стабильность в настоящем и выбрать верные направления дальнейшего развития", - отметил Владимир Якушев.

Он добавил, что устойчивая деятельность предприятий нефтегазовой отрасли является залогом социально-экономической стабильности России.

Открывая пленарную дискуссию форума, полпред подчеркнул, что это значимое событие не только для Югры и Уральского федерального округа, но и для всей нефтегазовой отрасли. Уральский федеральный округ был и остается главной нефтегазодобывающей территорией страны. Здесь добывается 90% российского газа и более 50% нефти. Отрасль создает сотни тысяч рабочих мест в смежных отраслях.

Молодежный научно-практический форум "Нефтяная столица" проходит в Югре с 2018 года. Среди участников – ученые, молодые специалисты и инженеры ведущих российских нефтегазодобывающих предприятий и научных центров, а также студенты из Белоруссии, Туркменистана, Монголии, Вьетнама, Боливии, Южной Африки, Сенегала, Чада, Демократической Республики Конго.