Тюменские рыбаки посоревнуются в ловле на мормышку со льда

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

За лучший улов поспорят тюменские рыбаки в рамках городского чемпионата в дисциплине "Ловля на мормышку со льда" 26 марта, сообщает департамент по спорту Тюмени.

Заявки на участие подали более 30 опытных рыболовов. Соревнованиях пройдут на льду оз. Янтык, старт мероприятия запланирован на 9 часов.

В 15 часов самого удачливого рыбака определят взвешиванием улова. Участники, занявшие призовые места, получат дипломы, кубки и медали.