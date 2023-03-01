В аэропорту Ремезов идет подготовка к работе в весенне-летний период

| Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов | Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов

Сезонная подготовка к работе в весенне-летний период началась в аэропорту Ремезов в Тобольске. Она завершится до 21 мая и никак не повлияет на ежедневную работу воздушной гавани.

Мероприятия нацелены на обеспечение безопасности полетов, качества обслуживания воздушных перевозок, а также бесперебойную деятельность всех служб. Как сообщает пресс-служба аэропорта Ремезов, всего в работе участвуют 10 подразделений, в том числе аэродромная служба, службы спецтранспорта и ремонта, организации перевозок, наземного обслуживания и другие.

Специалисты оценивают подготовку объектов аэропортового комплекса, зданий, сооружений, спецтранспорта, средств механизации, технологического, светосигнального, наземного оборудования. Персонал проходит дополнительное обучение, проводятся повторные инструктажи и тренировки.