Тюменский школьник стал призером ВсОШ по французскому языку

vk.com/fmschool72 vk.com/fmschool72

Выпускник Физико-математической школы Тюменской области Жан-Франсуа Дюге стал призером Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Это четвертое его достижение в этом направлении, сообщает школа.

Олимпиада проходила в Москве с 17 по 22 марта. Жан-Франсуа отлично справился с заданиями, он стал 27 из 216 участников по количеству набранных баллов.

Всероссийская олимпиада школьников является значимой для учащихся, ее победители или призеры получают право на поступление без экзаменов в любой вуз на профильное направление.

Напомним, что заключительный этап по 24 общеобразовательным предметам продлится до 30 апреля. Всего в интеллектуальных соревнованиях примут участие более 6 тыс. 500 участников.