  • 23 марта 202323.03.2023четверг
  • USD76,9561
    EUR82,9670
  • В Тюмени 1..3 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский школьник стал призером ВсОШ по французскому языку

Общество, 16:16 23 марта 2023

vk.com/fmschool72

Выпускник Физико-математической школы Тюменской области Жан-Франсуа Дюге стал призером Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Это четвертое его достижение в этом направлении, сообщает школа.

Олимпиада проходила в Москве с 17 по 22 марта. Жан-Франсуа отлично справился с заданиями, он стал 27 из 216 участников по количеству набранных баллов.

Всероссийская олимпиада школьников является значимой для учащихся, ее победители или призеры получают право на поступление без экзаменов в любой вуз на профильное направление.

Напомним, что заключительный этап по 24 общеобразовательным предметам продлится до 30 апреля. Всего в интеллектуальных соревнованиях примут участие более 6 тыс. 500 участников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФМШ Тюменской области , французский язык

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 23.03.2023Инспектор ДПС оказала первую помощь потерявшему сознание тюменцу
16:27 23.03.2023Новые автомобили получила областная больница в Ярковском районе
16:16 23.03.2023Тюменский школьник стал призером ВсОШ по французскому языку
16:05 23.03.2023Фан-клуб тюменского нейрохирурга Альберта Суфианова работает в Индии