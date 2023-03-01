Сценарий фильма тюменского автора о Фармане Салманове победил на всероссийском конкурсе "Метод"

| Фото: MovieStart.ru | Фото: MovieStart.ru

Проект автора из Тюмени Амита Камбоджи стал одним из победителей Всероссийского конкурса сценарного мастерства в рамках образовательного проекта "Метод" (Фабрика контента), проходящего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Его работа под названием "Добыча" посвящена истории поиска Фарманом Салмановым самого крупного нефтяного месторождения в мире, которое сделало СССР мировой нефтяной державой.

В Российской государственной библиотеке в Москве 21 марта состоялся питчинг финалистов. Ведущие игроки кино, онлайн-платформ, книжной индустрии собрались, чтобы разобрать проекты конкурсантов, прибывших из разных регионов страны. Всего на суд жюри в двух категориях было представлено 25 проектов.

По итогам конкурса эксперты питчинга объявили о продюсерской разработке 13 проектов, в том числе "Добычи".

"Сейчас я держу связь с несколькими продюсерами, скажем так, большими игроками в киноиндустрии. В течение ближайшего месяца мы будем определять формат, утверждать сценарий, редактировать и переписывать его, наверное. Это нормальная практика для сценариев", - прокомментировал Амит. Также он отметил, что его проект дорогостоящий, на его воплощение потребуется большой бюджет, который предстоит найти продюсерам.

Напомним, что конкурс "Метод" объявили в январе 2023 года. Участие в нём приняли более 10 тыс. россиян. В лонг-лист вошли работы 104 авторов из 28 регионов страны. Одними из самых популярных тем стали комедии, семейные истории, роуд-муви.

Для участников лонг-листа организаторы конкурса провели очный образовательный интенсив, который проходил 17-20 марта в Москве. При этом конкурсанты стали первыми членами сценарного комьюнити "Метод", который даёт возможности общения с организаторами грантовых конкурсов и питчингов, получения брифов от ведущих компаний, прохождения практики на киностудиях и т. д.

На этом конкурс "Метод" не завершился – до 3 апреля идет прием заявок на "Метод.Москва" по направлениям "Синопсисы для книг и издательского дела" и "Сценарии для видеоигр", а также историй, популяризирующих образ российской столицы. Участники смогут принять участие в образовательной онлайн-программе, спикерами выступят признанные эксперты издательского дела и индустрии видеоигр. Отобранные заявки представят в конце апреля на очном питчинге перед лидерами рынка.

Евгения Тенегина